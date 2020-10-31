Землетрясение в Турции: количество жертв стремительно растет

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Татьяна Веремеева
Девятнадцать человек погибли в Турции и Греции после
сильного землетрясения в Эгейском море в пятницу. Происшествие привело к серьезным последствиям,
поднялись высокие волны, в результате
чего рухнули здания и вызвали приливные волны, которые обрушились на прибрежные
районы и острова. Об этом пишет Reuters.
По словам очевидцев, после землетрясения магнитудой до
7,0 люди в панике выбежали на улицы турецкого города Измир. Окрестности были
затоплены бурлящей морской водой, которая смывала мусор вглубь острова и
оставляла рыбу на мели, когда она отступала.
Президент Турции по чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (AFAD) заявил, что 17 человек погибли, один
утонул, а 709 человек получили ранения. На греческом острове Самос два
подростка, мальчик и девочка, были найдены мертвыми в районе, где рухнула
стена.
Поисково-спасательные работы продолжались в 17
разрушенных или поврежденных зданиях в Измире, сообщает AFAD. По словам
министра урбанизации Мурата Курума, власти устанавливают палатки общей
вместимостью 2000 человек вблизи районов с наибольшим ущербом.
Напомним, вслед за недавним землетрясением Турцию накрыло
цунами.
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