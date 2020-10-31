Землетрясение в Турции: количество жертв стремительно растет

Девятнадцать человек погибли в Турции и Греции после сильного землетрясения в Эгейском море в пятницу. Происшествие привело к серьезным последствиям, поднялись высокие волны, в результате чего рухнули здания и вызвали приливные волны, которые обрушились на прибрежные районы и острова. Об этом пишет Reuters.



По словам очевидцев, после землетрясения магнитудой до 7,0 люди в панике выбежали на улицы турецкого города Измир. Окрестности были затоплены бурлящей морской водой, которая смывала мусор вглубь острова и оставляла рыбу на мели, когда она отступала.

Президент Турции по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявил, что 17 человек погибли, один утонул, а 709 человек получили ранения. На греческом острове Самос два подростка, мальчик и девочка, были найдены мертвыми в районе, где рухнула стена.

Поисково-спасательные работы продолжались в 17 разрушенных или поврежденных зданиях в Измире, сообщает AFAD. По словам министра урбанизации Мурата Курума, власти устанавливают палатки общей вместимостью 2000 человек вблизи районов с наибольшим ущербом.

Напомним, вслед за недавним землетрясением Турцию накрыло цунами.

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