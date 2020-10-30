Вслед за недавнем землетрясением Турцию накрыло цунами (Фото)

Сразу после новости о сегодняшнем землетрясении, Турцию настигла еще одна беда – цунами. Об этом пишет 24 Канал.



Фото: 24 Канал

Сегодня, в Эгейском море близ турецкого города Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Оно спровоцировало цунами, которое накрыло турецкий город Сеферихисар, который является провинцией Измира и затопило его улицы.

По сообщению турецкого телевиденья, прибрежные районы города Сеферихисара затоплены примерно на 1 метр. В результате бедствия затоплены автомобили и первые этажи зданий. Информации о пострадавших или жертвах пока не появлялось.

Также цунами накрыло и Измир, который ранее пострадал от землетрясения, что привело к разрушению около двадцати домов. Его заволокло облаком пыли. Здесь разрушены десятки строений.

Сообщается, что люди очутились под завалами, но погибших пока нет. На данный момент спасателям удалось спасти около 70 человек.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали о мощном землетрясении в турецком Измире, которое спровоцировало цунами.





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