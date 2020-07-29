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Зеленского в Крыму атаковали хакеры

В СБУ говорят, что за атакой на представительство Зеленского в Крыму стоит хакерская группа, подконтрольная ФСБ РФ

сегодня, 11:00
Автор:

Елена Волкова
Зеленского в Крыму атаковали хакеры

Представительство президента в Крыму сообщает о кибератаке хакеров, подконтрольных ФСБ России. Об этом пишет “Сегодня”.

Отмечается, что при сотрудничестве и координации представительства президента с СБУ удалось обезвредить и устранить целенаправленную кибератаку на представительство. Там утверждают, что за этим стоит организованная хакерская группа, подконтрольная ФСБ РФ.

"Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжат межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и на защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что в июне этого года произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. В целом, под удар попала десятая часть всей сети в Украине.


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