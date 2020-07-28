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В СНБО заявили о крупнейшей в истории бот-атаке на Украину

Сейчас в СНБО работают над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки

сегодня, 11:00
Автор:

Елена Волкова
В СНБО заявили о крупнейшей в истории бот-атаке на Украину

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что в июне этого года произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. В целом, под удар попала десятая часть всей сети в Украине, пишет "РБК-Украина". 

По словам Демедюка, отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для нагрузки на IP-адрес.

"Такой тип атаки был использован в украинской сети впервые. Атака имела целью блокирование работы провайдеров", - сказал он.

Также Демедюк рассказал, что атака осуществлялась не на конкретные адреса, а целыми диапазонами, при этом использовались взломанные веб-камеры.

"Их дефолтные настройки (например, login: admin, password: admin) были одной из основных причин получения несанкционированного доступа к удаленному управлению",- добавил он.

В настоящее время в СНБО работают над тем, чтобы зафиксировать все цифровые следы этой атаки и собрать информацию в различных частях мира, где были зафиксированы такие атаки.

"Имея достаточное количество необходимой информации, мы сможем сделать выводы о месте ее осуществления. У нас уже есть определенные наработки, однако разглашать их рано - пока дело находится в компетенции одного из правоохранительных органов киберзащиты ", - рассказал РБК-Украина заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 28 июля, вводит в оборот памятную монету "Древний город Дубно". 



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