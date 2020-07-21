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Зеленский высказался о происшествии в Луцке

Президент Украины осудил любое проявление терроризма

сегодня, 22:30
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский высказался о происшествии в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за жизнь людей в Луцке. Соответствующее заявление появилось на его странице в "Фейсбуке". 

"Поздравляю всех, кто боролся за освобождение людей в Луцке. Фактически это была борьба за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, меняли планы в зависимости от ситуации. Жизнь человека - главная ценность. Сегодня мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять тех, кто день находился в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - написал Зеленский.

Как ранее сообщали "Комментарии", около 21.40 в Луцке силовики начали штурм автобуса, захваченного Максимом Плохим во вторник, 21 июля. 

Сначала прозвучал мощный взрыв. Затем близко к автобусу подъехал БТР и несколько машин спецназначения. Максим Кривош сразу же был задержан, о здоровье и состоянии заложников пока нет никакой информации. 

Ориентировочно в 21.47 первые заложники начали выходить из автобуса. На месте событий продолжают работать правоохранители и представители медицинской службы. 



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