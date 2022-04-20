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Зеленский рассказал об армии оккупантов: сколько сил стянул враг

Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула всю свою боеспособную армию

сегодня, 00:43
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава нашей страны Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас на украинскую территорию и в приграничные районы РФ переместила все свои боеспособные военные формирования. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем ночном обращении.

Зеленский рассказал об армии оккупантов: сколько сил стянул враг

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и все, что способно с нами воевать", — сказал украинский президент.

Глава государства еще отметил, что в этой войне наша страна в глазах всего мира противостоит армии, считающейся второй или третьей по мощи.

"То, как крепко держатся ВСУ и как смело защищается наш народ, демонстрирует, что в глобальных рейтингах наша армия давно заслуживает быть выше российской", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, на что РФ делает ставку и как воспринимает реакции Запада. Президент в речи подчеркнул, что мир должен ввести новый пакет жестких санкций против России, которая совершает геноцид украинцев. Глава государства подчеркнул, что в некоторые страны Украина уже обращается с просьбой о передаче вооружения уже 53 дня, а от некоторых слышит высказывания, что возможны поставки только в мае. Тогда как в России готовятся к наступательной операции и хотят уничтожить Донбасс, стереть с лица земли населенные пункты Луганской и Донецкой областей. Украинские защитники и защитницы делают все, что от них зависит. Судьба тех, кто находится в оккупации, плену и блокаде, тех, кто продолжает жить в регионах, где ведутся боевые действия и страдают от обстрелов, погибают от пуль, зависят от тех, кто затягивает поставку вооружения.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=5389907944395114
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