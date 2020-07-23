Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог дома главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. На своей странице в Facebook президент написал, что эта ситуация его сильно волнует и огорчает.



По мнению главы государства, сегодняшнее происшествие в одном из частных секторов столицы показывает, что общество все еще не может прийти в себя после многочисленных трагедий, а также не готово к выяснению отношений цивилизованным путем.

Зеленский заявил, что подобные происшествия бросают тень на репутацию государства, а также новосозданные институты власти и правоохранительные органы. В то же время президент заявил, что правоохранители должны быстро и профессионально разобраться в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали, что все произошло на улице Энтузиастов недалеко от метро "Славутич". Огонь вспыхнул посреди ночи. Виталия Шабунина с женой и детьми в этот момент дома не было. В здании находились только его родители. Они успели выбежать до того, как появилась реальная угроза их жизни. В результате пожара никто не пострадал.

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