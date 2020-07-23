kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9573.19

ETH/USD

273.84

LTC/USD

45.02

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина

Владимир Зеленский заявил, что ждет оперативных ответов на поджог дома Шабунина со стороны правоохранителей

сегодня, 22:42
Автор:

Татьяна Веремеева
Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог дома главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. На своей странице в Facebook президент написал, что эта ситуация его сильно волнует и огорчает.

По мнению главы государства, сегодняшнее происшествие в одном из частных секторов столицы показывает, что общество все еще не может прийти в себя после многочисленных трагедий, а также не готово к выяснению отношений цивилизованным путем.

Зеленский заявил, что подобные происшествия бросают тень на репутацию государства, а также новосозданные институты власти и правоохранительные органы. В то же время президент заявил, что правоохранители должны быстро и профессионально разобраться в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали, что все произошло на улице Энтузиастов недалеко от метро "Славутич". Огонь вспыхнул посреди ночи. Виталия Шабунина с женой и детьми в этот момент дома не было. В здании находились только его родители. Они успели выбежать до того, как появилась реальная угроза их жизни. В результате пожара никто не пострадал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!