В Киеве подожгли дом антикоррупционера Шабунина

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Виолетта Комаровская
Фото: Центр протидії корупції
Сегодня, 23 июля, в одном из частных секторов в Киеве загорелся дом главы правления Центра противодействия коррупции. Ни сам Виталий Шабунин, ни его семья не пострадали. Об этом сообщили на странице ЦПК в Facebook.
Все произошло на улице Энтузиастов недалеко от метро "Славутич". Огонь вспыхнул посреди ночи. Виталия Шабунина с женой и детьми в этот момент дома не было. В здании находились только его родители. Они успели выбежать до того, как появилась реальная угроза их жизни.
Как именно начался пожар, видела соседка Шабунина. Она утверждает, что услышала взрыв, а затем загорелся вход в помещение.
В Центре противодействия коррупции уверены, что дом их руководителя подожгли умышленно. Но кто это сделал, пока неизвестно.
"Сегодня подожгли дом Виталия Шабунина и эти фотографии - это доказательства того, что нынешняя власть сейчас не может защитить общественных активистов", - подписали в ЦПК фото последствий пожара.
Уверен в том, что это был поджог, и сам Виталий Шабунин. Версию, что это мог быть взрыв газа, категорически опровергает.
"Специально для аваковских экспертов скажу - две недели назад счетчик и все соединения проверила газовая служба", - написал Шабунин у себя в Facebook.
Атаку на свой дом он связывает со своей антикоррупционной деятельностью.
"Я как христианин благословляю и исполнителей, и заказчиков всего этого. И благодарю за мотивацию работать еще больше", - добавил активист.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что под Офисом президента в знак протеста мужчина поджег сам себя.
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