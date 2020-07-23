В Киеве подожгли дом антикоррупционера Шабунина

Фото: Центр протидії корупції

Сегодня, 23 июля, в одном из частных секторов в Киеве загорелся дом главы правления Центра противодействия коррупции. Ни сам Виталий Шабунин, ни его семья не пострадали. Об этом сообщили на странице ЦПК в Facebook.

Все произошло на улице Энтузиастов недалеко от метро "Славутич". Огонь вспыхнул посреди ночи. Виталия Шабунина с женой и детьми в этот момент дома не было. В здании находились только его родители. Они успели выбежать до того, как появилась реальная угроза их жизни.

Как именно начался пожар, видела соседка Шабунина. Она утверждает, что услышала взрыв, а затем загорелся вход в помещение.

В Центре противодействия коррупции уверены, что дом их руководителя подожгли умышленно. Но кто это сделал, пока неизвестно.

"Сегодня подожгли дом Виталия Шабунина и эти фотографии - это доказательства того, что нынешняя власть сейчас не может защитить общественных активистов", - подписали в ЦПК фото последствий пожара.

Уверен в том, что это был поджог, и сам Виталий Шабунин. Версию, что это мог быть взрыв газа, категорически опровергает.

"Специально для аваковских экспертов скажу - две недели назад счетчик и все соединения проверила газовая служба", - написал Шабунин у себя в Facebook.

Атаку на свой дом он связывает со своей антикоррупционной деятельностью.

"Я как христианин благословляю и исполнителей, и заказчиков всего этого. И благодарю за мотивацию работать еще больше", - добавил активист.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что под Офисом президента в знак протеста мужчина поджег сам себя.

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