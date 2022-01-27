Заявления в полицию написаны: нардеп Артем Дмитрук прокомментировал события в Одесском горсовете

Недавно в помещении Одесского городского совета произошла стычка между охранниками и народным депутатом Артемом Дмитруком, его помощниками и сторонниками, которых не пускали на заседание земельной комиссии.

Одесский горсовет, фото Нацполиции

Политик лично прокомментировал события в горсовете Одессы и добавил, что стремится к объективному расследованию, передает корреспондент портала "Комментарии".

По словам Дмитрука, есть порезанные видео, где видно только как Дмитрук оказывает физическое сопротивление, а есть большое количество видео, где видно как народного депутата и СМИ толкают и не пускают.

"Не пускала СМИ и нардепа, так называемая муниципальная варта — это ручная армия Труханова в городском совете, и нераспознанные лица. На видео видно, что есть люди в масках, капюшонах, которых запускают в горсовет, чтобы они силой не пускали общественность, СМИ, не пускали народного депутата и так далее. Это происходит в течение многих лет. Все соответствующие заявления были написаны. Заявления в полицию относительно того, что на данной земельной комиссии находится лицо, подозреваемое в хищениях земли в Одессе", — подчеркнул Артем Дмитрук.

Нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои действия.



"Заявления написаны мной, моими помощниками, гражданами, пытавшимися зайти в городской совет. Были заявления и от муниципалов. Я выступаю за исключительно объективное расследование этой ситуации. Если я в чем-то был виновен и совершил какие-то правонарушения, то я понесу, я готов нести ответственность", — отметил нардеп.

Известно, что в 2021 году Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения 16-ти лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них: главе земельной комиссии и заместителю Одесского городского головы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Одесском городском совете произошел конфликт с участием депутата и охраны.

















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