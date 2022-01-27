Заявления в полицию написаны: нардеп Артем Дмитрук прокомментировал события в Одесском горсовете

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Козлова Альбіна
Недавно в помещении Одесского городского совета произошла стычка между охранниками и народным депутатом Артемом Дмитруком, его помощниками и сторонниками, которых не пускали на заседание земельной комиссии.
Одесский горсовет, фото Нацполиции
Политик лично прокомментировал события в горсовете Одессы и добавил, что стремится к объективному расследованию, передает корреспондент портала "Комментарии".
По словам Дмитрука, есть порезанные видео, где видно только как Дмитрук оказывает физическое сопротивление, а есть большое количество видео, где видно как народного депутата и СМИ толкают и не пускают.
Нардеп заявил, что готов понести ответственность за свои действия.
Известно, что в 2021 году Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения 16-ти лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них: главе земельной комиссии и заместителю Одесского городского головы.
Как сообщал портал "Комментарии", в Одесском городском совете произошел конфликт с участием депутата и охраны.
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