Завтра на Донбассе полностью прекратятся обстрелы

Завтра, 27 июля, на Донбассе начинается бессрочный режим тишины, который был согласован на последней онлайн-встрече Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на сепаратистские СМИ, а также российские источники.

Как заявил начальник так называемой "Народной милиции ДНР" Денис Синенков, "командование ведомства получило соответствующий приказ".

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - отметил он в беседе с журналистами.

Отметим, в субботу, 25 июля, портал "Комментарии" сообщал, что подразделения ООС начали самую масштабную операцию по разведению войск с начала ведения вооруженного конфликта на Донбассе.

"Начиная с 00:01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие. Большая часть из них имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН" - сообщает пресс-центр ООС.







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