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Прекращение огня на Донбассе: украинские военные окажутся под пристальным надзором

Подразделения ООС начали подготовку к самому масштабному разведения войск за все время проведения операции

сегодня, 22:45
Автор:

Павел Зинченко
Прекращение огня на Донбассе: украинские военные окажутся под пристальным надзором

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля. Об этом сообщает UAZMI со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

В штабе отметили, что за все время проведения операции - это самое масштабное мероприятие в рамках прекращения огня и разведения сил. Дополнительные меры для "усиления режима прекращения огня" внедрят на местах.

"Начиная с 00:01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие. Большая часть из них имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН" - сообщает пресс-центр ООС.

По мнению командования, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения основных задач и даст возможность эффективно противодействовать провокациям. В пресс-центре ООС также уверяют, что украинские военнослужащие не будут лишены права на самозащиту, поскольку это гарантирует 51 статья Устава ООН.

Как сообщало издание "Комментарии", США передали Украине помощь для зоны ООС на сумму 25 млн долларов.


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