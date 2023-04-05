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Затонуло судно, следовавшее в Украину

Грузовой корабль "Джо 2" затонул у берегов Турции.

сегодня, 13:15
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Автор:

Slava Kot

Грузовой корабль "Джо 2" с 14 членами экипажа затонул у побережья Турции в Средиземном море. Пять членов экипажа судна удалось спасти, еще девять продолжаются поиски. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Затонуло судно, следовавшее в Украину

Двигавшийся в Украину корабль затонул. Фото из открытых источников

Грузовое судно под флагом Гвинеи-Бисау направлялось из турецкого порта Искендерун в Украину. Причина затопления остается непонятной.


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Известно, что командование береговой охраны Турции получило сигнал бедствия с корабля в 3:47 ночи по местному времени и отправило спасательную команду с судна, нескольких катеров и вертолеты, спасших двух членов экипажа. Трех других членов команды смогли спасти с помощью находившихся в этом регионе кораблей.

Все члены экипажа корабля, направлявшегося в Украину, были гражданами Сирии. В настоящее время главная прокуратура Кумлуки начала расследование инцидента, связанного с грузовым кораблем "Джо 2". Также неизвестно, был ли на судне какой-нибудь груз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик уходит со своего поста через украинское зерно. Такое решение польский политик мотивировал не разрешением проблемы, которую создает украинское зерно. Сами же польские фермеры пригрозили, что устроят протесты во время приезда президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Также "Комментарии" писал, что Казахстан сообщил, арестует ли Путина, когда президент Российской Федерации прибудет в страну. А новый президент Черногории ответил на чьей стороне в войне между Украиной и Россией.



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Источник: https://apnews.com/article/cargo-ship-sinks-off-turkish-coast-1d3c832554c8c7cd58dcbc1fada2425f
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