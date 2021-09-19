Застрелил свою семью и собак: подросток после убийства выложил фото трупов в соцсети

Американский школьник с юга страны застрелил всю свою семью, написал об этом на своей странице в сети, еще и добавил фотографии своих убитых родственников. Когда к нему пришли полицейские, он выстрелил в себя.

После убийства родных парень угрожал устроить расправу в школе (фото из открытых источников)

Как рассказывают американские копы, после того, как он лишил жизни ближайших родственников, убийца заявлял, что готовится совершить такую расправу и в своем учебном заведении. Об этом сообщает CBS Local.

Полицейские узнали об этом страшном сообщении и вышли на след информатора. Совершил трагедию 15-летний школьник Уильям Квинс Колберн III, который жил в прицепном коттедже на одной из стоянок города Аранзас Пасс.

Когда сюда приехали работники американской полиции, школьник отказался общаться с ними. Прозвучал выстрел, и самоубийца скатился вниз.

Зайдя туда, полицейские застали ужасное зрелище: убитого Уильяма, а также трех расстрелянных жителей еще и двух убитых собак. Несовершеннолетний американец лишил жизни всех членов семьи, с которыми здесь жил. 63-летнего Уильяма Колберна-младшего, 53-летнюю Жанну Колберн и 13-летнюю Эмму Колберн.

По информации американской полиции, дальнейшую трагедию удалось предотвратить благодаря работникам соцсетей и другим американским школьникам, которые вовремя отследили это сообщение и проинформировали их о намерениях молодого убийцы. Он был настроен убивать жителей города.

Полицейские еще отметили, что очередными жертвами 15-летнего школьника могли быть его одноклассники или учителя. Но, где именно это могло случиться, они не имеют информации, ведь погибший не ходил в колледж и учился дистанционно. Они утверждают, что подросток имел из чего стрелять и запасные патроны.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в США ребенок притворился мертвым для того, чтобы выжить.





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