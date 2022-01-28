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Заседание по "делу Порошенко": что происходит возле апелляционного суда

К зданию Киевского апелляционного суда свезли автозаки и Нацгвардию. Там состоится рассмотрение апелляции прокуроров по делу Порошенко

сегодня, 10:20
Автор:

Козлова Альбіна
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28 января в Киевском апелляционном суде состоится судебное заседание для рассмотрения апелляции по изменению меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко. Сторонники политика планировали провести под стенами суда мирную акцию, однако людей туда не пропускают правоохранители. Об этом написала Ирина Геращенко в Facebook.

Заседание по "делу Порошенко": что происходит возле апелляционного суда

Полиция под апелляционным судом, фото из Facebook/Ирина Геращенко

По словам народного депутата, партия Европейская Солидарность(ЕС) 26 января подала Киевскому городскому совету "все необходимые заявки на проведение мирной акции". Также была проведена работа с полицией диалога, сообщено о количестве участников акции.

Однако с утра депутатов от ЕС и участников акции не подпустили к месту проведения собрания.

"Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили кордоны полиции, перекрыты входы в суд. КамАЗы с Нацгвардией в полном снаряжении, с оружием и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции", — написала Геращенко.

На своей странице политик обратилась публично к руководству Нацполиции и Министерства внутренних дел и сообщила, что сторонники Порошенко требуют от власти соблюдения законности и реализации права украинцев на протест и на мирные собрания.

Напомним, что Печерский суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщал портал "Комментарии", Венедиктова пообещала обжаловать решение суда по избранию меры пресечения для Петра Порошенко. В речи Ирина Венедиктова отметила, что позиция генерального прокурора такова: народному депутату, пятому президенту поставлено в известность о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций способом, определенным законом, а "все остальные манипуляции — это бред".


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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko
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