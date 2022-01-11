Зарезал и изнасиловал мертвой: новые подробности убийства девушки в Днепропетровской области

В Днепропетровской области житель этого региона, занимаясь сексом со своей 29-летней жертвой, без сожаления перерезал ей горло ножом. Уже мертвой, еще раз насиловал несчастную покойницу. Об этом сообщает медиа dnipro.tv.

Мужчина нанес девушке 12 ударов ножом (фото из открытых источников)

Жестокое убийство произошло в городке Апостолово Днепровского региона. На площади рядом с вокзалом прохожие обнаружили страшную находку – полураздетую и окровавленную мертвую девушку. Уже позже представители следствия установили, что несчастную подвергли сексуальному насилию и нанесли 12 ножевых ударов.

Полицейские нашли убийцу. Это 29-летний житель города, с которым покойная встретилась в кафе. Он признал свою вину в преступлении и стал рассказывать страшные вещи. Что решил убить горожанку, когда они имели интим. Насильник ножом перерезал своей жертве горло и стал хладнокровно наносить удары в область живота и спины.

"Мы пошли за магазины. Там мы занимались сексом. Потом я с глупости взял нож и начал ее резать", — рассказал страшную правду подозреваемый днепровец.

Медиа утверждает, что этот злоумышленник, по имени Николай, изнасиловал днепрянку во второй раз, когда она была уже мертвой. Потом поджег ее одежду и вещи и исчез.

Представительница прессслужбы ГУ Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская сообщила о многочисленных экспертизах, назначенных подозреваемому в рамках возбужденного уголовного дела. В том числе и экспертизу психического состояния задержанного.

Сейчас насильник находится под стражей. Он обвиняется по ч.1 ст.115 УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черниговской области нашли мужа , который жестоко убил жену.

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