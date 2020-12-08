Заработала 50 грн и кучу проблем: в Тернополе женщину задержали за продажу порнографических иллюстраций

Женщина из Тернопольской области решила подзаработать на "клубничке". Для этого она приобрела эротический журнал с целью дальнейшего сбыта. Ей удалось продать несколько листов, за что она заработала 50 гривен и кучу проблем.

Женщину с Тернопольской области задержали за продажу страниц с порножурнала. Фото: vesti92.ru

Вскоре после продажи ее задержали правоохранители за нарушение законодательства о защите общественной морали. Полицейские провели обыск в доме задержанной. По месту жительства было найдено четыре листа с фотографиями, которые содержат элементы порнографического характера.

Оказалось, что печатную порнографию женщина приобрела еще зимой 2019-го года. Все это время она хранила журнал дома, чтобы продать его.

Гусятинский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 301 Уголовного Кодекса "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

В суде обвиняемая полностью признала свою вину.

За такой "бизнес" женщина сначала получила 1,5 года ограничения свободы. Но на основании статьи 75 УК суд освободил от отбывания наказания, назначив год испытательного срока.

Также женщина должна оплатить 980 гривен за расходы, связанные с проведением судебной искусствоведческой экспертизы.

В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил, поэтому его можно обжаловать в течение 30 дней с момента провозглашения.

Напоминаем, что в Николаеве мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам 43-летнего задержанного, между ним и подростком начался конфликт, в ходе которого несовершеннолетний хотел побить мужчину.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что организатор секс-вечеринок в Брюсселе рассказал, политики каких стран посещают его мероприятия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!