Заморозки возвращаются: где и когда ждать до -5 градусов в Украине

В начале мая в Украине ожидается заметное понижение температуры в ночное время, местами возможны заморозки. Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу". По его словам, на старте последнего месяца весны погодные условия над территорией Украины, а также в центральной и восточной Европе будут формировать антициклон и гребень высокого давления. Это означает, что существенных осадков не прогнозируется.

Заморозки в Украине (фото из открытых источников)

В четверг и пятницу, 1–2 мая, на большинстве территории страны сохранится сухая погода. Лишь в отдельных районах западных и северо-восточных областей возможны небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 5 до 12 градусов. Однако в северных и западных регионах 2 мая возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе от 0 до -3 градусов.

Днем в эти дни ожидается от 12 до 18 градусов тепла. В южных областях Украины и в Закарпатье воздух прогреется до 19...24 градусов.

Украинский гидрометцентр также предупредил о вероятности заморозков в ночь на 2 мая. По их прогнозу, на поверхности почвы температура может снижаться до 0…-5 градусов в западных, северных и большинстве центральных областей. В ночь на 3 мая заморозки охватят восточные области, а также Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Днепропетровскую. Для этих регионов объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно. "Скажем так: не каждый год выйдет прокатиться на санках. Последняя зима была довольно снежной, а предыдущие – не очень", – рассказал эксперт.

