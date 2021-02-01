Заминирование и убийство: киевлянин отомстил отелю за негостеприимство

Патрульная полиция Киева сегодня искала неизвестного, который сообщил о заминировании и двух убийствах на бульваре Тараса Шевченко, где расположен один из столичных отелей. Об этом говорится на сайте ГПП.

Аноним сообщил о заминировании и убийстве. Фото: открытые источники

Полицейские, прибывшие на вызов, начали поиск места происшествия и очевидцев. Одними из свидетелей выступили охранники отеля, адрес которого назвал аноним по телефону. Они сообщили, что стрельбы не слышали, и паники в отеле нет. Мужчины также вспомнили, что за несколько минут до того, как кто-то позвонил в полицию, у них произошел конфликт с прохожим, который пытался попасть в отель. Незнакомца не впустили, потому что он "не прошел фейс-контроль": охранники решили, что он попросту собрался переночевать в холле. Мужчина возмутился и пообещал натравить на сотрудников заведения полицию.

Патрульным удалось получить описание злоумышленника, он был найден неподалеку. Не удовлетворившись результатами своей истории с заминированием и убийством, он решил еще добавить работы служителям правопорядка и снова звонил на экстренный номер 102, и сообщал о дополнительных заминированиях в других заведениях Киева, и — на всякий случай — во Львове.

Незадачливого террориста арестовали и доставили в Шевченковское управления полиции. Подозреваемого ждет расследование по статье 259 УК, которая предусматривает штраф, полгода ареста или лишение свободы на три года.

В сетях шутят, что в конце концов бедолага нашел себе место, где переночевать.

Патрульная служба же призывает граждан уважать работу полиции и не звонить просто так на 102.

"Помните: когда вы осуществляете ложный вызов, кто-то другой остается без помощи, которая ему крайне необходима", — говорится в сообщении службы.

Отсутствие приютов для бездомных в Украине часто создает дополнительные проблемы для патрульной службы, ведь бездомные совершают преступления различной степени тяжести, лишь для того, чтобы провести ночь в отделении, где тепло и есть еда. "Комментарии" рассказывали, что "Европарламент" придумал, как помочь бездомным во времена карантина и передал им в этот период часть своих помещений в Брюсселе.



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