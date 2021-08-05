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Главная Новости Общество происшествия Заманивал детей конфетами, а затем раздевал их и фотографировал: на Николаевщине задержали педофила
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Заманивал детей конфетами, а затем раздевал их и фотографировал: на Николаевщине задержали педофила

Злоумышленник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей

сегодня, 20:44
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине правоохранители задержали еще одного педофила. Местный житель из Николаевской области заманивал детей сладостями в безлюдные места, раздевал и снимал их на мобильный телефон. Об этом сообщает полиция Николаевщины.

Заманивал детей конфетами, а затем раздевал их и фотографировал: на Николаевщине задержали педофила

На Николаевщине арестовали педофила (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что правоохранители уже смогли доказать его вину в двух таких случаях. Поэтому оперативники проверяют причастность задержанного к еще ряду таких сообщений.

26-летняя жительница одного из сел, которое находится  в Николаевском районе, позвонила в полицию и рассказала, что их знакомый творит непристойные вещи с ее 8-летней сестрой.

В полиции сразу установили личность мужчины и место его проживания. Оказалось, что это 42-летний местный житель.

Сейчас следователи уже сообщили ему подозрение по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Если его вину докажут, мужчина может провести за решеткой около 8 лет.

Пока идет следствие, суд решил держать мужчину под стражей.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что звезда YouTube убила и выбросила в помойку своих детей . Известная  блогерка из Северной Каролины Алисса Энн Дейволт приговорена к 40 годам лишения свободы за убийство двух новорожденных детей, без права на условно-досрочное освобождение. Как сообщает издание Local 12, женщина совершала эти страшные преступления в 2017 и 2018 годах. Сначала блогерка убила и выбросила свою новорожденную дочь, а потом с такой же жестокостью расправилась с сыном. Известно, что на судебном заседании по первому делу Алисса Энн Дейволт не присутствовала, однако судья закрепил приговор до тех пор, пока женщину не найдут и не доставят в суд.


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Источник: https://mk.npu.gov.ua/news/novini/na-mikolajivshhini-misczevij-meshkanecz-pidozryujetya-u-rozbeshhenni-malolitnix-policziya-provodit-rozsliduvannya/?fbclid=IwAR3qpDtWuC-WPVc0vBszxoUE3LaqkjzATpNrsq9u69J8heSnh406-ly5h_o
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