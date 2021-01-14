Закупка троллейбусов в Николаеве: как победа в тендере оказалась у РФ

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Станислав Молчанов
В конце 2020 года мэр
Николаева Александр Сенкевич объявил о приобретении 60 единиц новой техники,
что войдут в поток общественного транспорта города. По словам чиновника, многомиллионный
тендер, обеспеченный договором с Европейским банком реконструкции и развития,
выиграла компания "Литан". Казалось бы, всего легко и гладко, но совсем скоро
выяснились любопытные подробности.
"Начинка" новых троллейбусов Николаева может оказаться родом из РФ. Фото из открытых источников
Для начала, сам тендер. Сумма, которую финансирует ЕБРР, внушительная — 20 млн евро. За эту сумму планировалось закупить 60 новеньких троллейбусов, которые бы смогли модернизировать инфраструктуру общественного транспорта в Николаеве.
Компании-участники начали подавать
свои предложения еще в сентябре 2020 года. Странным кажется то, что еще до официального
завершения процедуры Сенкевич уже объявил победителя — не дожидаясь окончания
оценки всех поданных вариантов.
Интересно, что тендер
предполагает приобретение транспортных средств, изготовленных "по высшему
разряду". В них должны находиться кондиционеры, навигаторы, WI-FI-роутеры, usb-розетки и
прочие удобства для пассажиров. Отдельным требованием заказчика является
выполнение каркаса троллейбусов из нержавеющей стали.
Вот только ООО "Торговый
дом "Литан" никогда прежде не был замечен в изготовлении подобных автомобилей.
Они являются поставщиками троллейбусов марки "Днипро". Собирают этот транспорт
на "Южмаше", используя кузова белорусского Минского автозавода и электронику
молдавской компании "Информбизнес" как основу. Сразу возникает вопрос
— каким же образом все требования Николаевского горсовета сможет выполнить "Литан".
Впрочем, это уже не первый
тендер на деньги ЕБРР, который выигрывает эта компания. В 2019 году "Литану" повезло
получить заказ на 9,5 млн евро для закупки троллейбусов в Кривом Роге.
Стоит отметить, что 54 троллейбуса,
которые доставлены на криворожское КП "Городской троллейбус" укомплектованы деталями
российского производства. Двигатели ДТА 1У-1 принадлежат станкам российского АО
"Псковский электромашиностроительный завод" (ПЕМЗ). И все, возможно, было бы
ничего, если бы, кроме прочего, то предприятие не занималось производством техники
и деталей для российского военного комплекса.
Двигатели, подобные
установленным в новеньких троллейбусах, производит также украинский госзавод "Электротяжмаш".
Их цены особо не отличаются. И здесь снова хочется спросить: а почему же тогда
выбирают производство страны-агрессора?
Вполне возможно,
Николаевский автопарк коммунального транспорта вскоре тоже пополнится троллейбусами
с "российской начинкой". Из этого следует вывод, что вроде как отечественная
компания "Литан" на деле тратит кредитные средства Европейского банка
реконструкции и развития на экономику РФ, а не родной страны.
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