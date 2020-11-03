kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13729.02

ETH/USD

382.82

LTC/USD

53.65

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Закон один для всех: украинка получила крупный штраф за отказ надеть маску в транспорте
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон один для всех: украинка получила крупный штраф за отказ надеть маску в транспорте

Сумчанке выписали штраф в размере 17 тысяч гривен

сегодня, 22:29
Автор:

Владимир Лавский

Сумской апелляционный суд оставил в силе наказание сумчанки за отказ надевать защитную маску во время проезда в троллейбусе. Об этом сообщает местное издание Sumy.Life.

Закон один для всех: украинка получила крупный штраф за отказ надеть маску в транспорте

Девушка за нарушение карантинных норм получила штраф в размере 17 тысяч гривен. Согласно протоколу полиции, девушка зашла в троллейбус без маски. Кондуктор и другие пассажиры сделали ей замечание, на что она никак не отреагировала. На место происшествия была вызвана полиция, но девушка и тогда отказывалась воспользоваться средствами защиты. За это ей и был выписан такой штраф. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут поднять штрафы за отсутствие масок в общественных местах. 

"У нас на обе ноги хромает система контроля по соблюдению правил жизни во время карантина. Поэтому я считаю, что нужно повышать штрафы за подобные нарушения. В первую очередь это касается тех, кто так не любит надевать защитные маски. Сейчас мы прописали штрафы в Украине за подобные нарушения — от 175 гривен до 225. В новом законопроекте четко прописано, за что нужно наказывать и где. Я обращаюсь к народным депутатам: давайте примем этот законопроект. Вы же сами видите, сколько людей сейчас болеют", — заявил Степанов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://sumy.life/novyny/suspilstvo/1794-sumchanka-yaka-vidmovilasya-odyagati-masku-u-trolejbusi-splatit-17-000-griven-shtrafu?fbclid=IwAR1qK5le4rsHVdRGlIqWHCw1PIc6FngBcDgqnIMxc8rJUe8EHYmeUEu3Www
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ