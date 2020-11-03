Закон один для всех: украинка получила крупный штраф за отказ надеть маску в транспорте

Язык
BTC/USD
13729.02
ETH/USD
382.82
LTC/USD
53.65
USD/UAH
28.80
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Сумской апелляционный суд оставил в силе наказание сумчанки за отказ надевать защитную маску во время проезда в троллейбусе. Об этом сообщает местное издание Sumy.Life.
Девушка за нарушение карантинных норм получила штраф в размере 17 тысяч гривен. Согласно протоколу полиции, девушка зашла в троллейбус без маски. Кондуктор и другие пассажиры сделали ей замечание, на что она никак не отреагировала. На место происшествия была вызвана полиция, но девушка и тогда отказывалась воспользоваться средствами защиты. За это ей и был выписан такой штраф.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут поднять штрафы за отсутствие масок в общественных местах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости