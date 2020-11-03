Закон один для всех: украинка получила крупный штраф за отказ надеть маску в транспорте

Сумской апелляционный суд оставил в силе наказание сумчанки за отказ надевать защитную маску во время проезда в троллейбусе. Об этом сообщает местное издание Sumy.Life.

Девушка за нарушение карантинных норм получила штраф в размере 17 тысяч гривен. Согласно протоколу полиции, девушка зашла в троллейбус без маски. Кондуктор и другие пассажиры сделали ей замечание, на что она никак не отреагировала. На место происшествия была вызвана полиция, но девушка и тогда отказывалась воспользоваться средствами защиты. За это ей и был выписан такой штраф.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут поднять штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

"У нас на обе ноги хромает система контроля по соблюдению правил жизни во время карантина. Поэтому я считаю, что нужно повышать штрафы за подобные нарушения. В первую очередь это касается тех, кто так не любит надевать защитные маски. Сейчас мы прописали штрафы в Украине за подобные нарушения — от 175 гривен до 225. В новом законопроекте четко прописано, за что нужно наказывать и где. Я обращаюсь к народным депутатам: давайте примем этот законопроект. Вы же сами видите, сколько людей сейчас болеют", — заявил Степанов.

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