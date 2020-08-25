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Захват завода "Семки": сумские прокуроры-рейдеры пытаются избежать наказания, - источник

Рабочий коллектив завода "Семки" обратился к прокурорам Жерновому и его заместителю Рубану

сегодня, 19:55
Автор:

Станислав Молчанов

Сотрудник завода "Семки" компресорщик Николай Кошкин заявил, что жалобы прокуроров, которых коллектив считает рейдерами, Волобуева Б.С. и Жернового А.М. в Совет прокуроров Украины, являются попытками избежание наказания. Видеообращение сотрудника было опубликовано на Телеграмм-канале "Украина 24".

Напомним, в ходе дела о рейдерском захвате предприятия ГБР расследует дела по подозрению следователя СБУ В. Прохненко в злоупотреблении властью и служебном подлоге прокуроров А.Жернового и О.Рубана. Аттестационная комиссия Генеральной прокуратуры
приняла решение об увольнении из органов прокуратуры первого заместителя прокурора Сумской области О.Рубана.

"Прокуроры, которые хотели арестовать наш завод, жалуются, что об этом стало всем известно. Жалуются, что их в прессе прямо называют рейдерами. Жалуются на прессу и на саму жизнь. Если "уважаемые прокуроры" сомневаются в том, что я не являюсь работником производства, то вот моя трудовая книга (показывает документ в кадр) - я здесь работаю с 2016 года. Также вы всегда можете приехать и убедиться в этом на производстве, которое вы сомнительным путем пытались отобрать у законных владельцев", - продолжает компресорщик Николай.

Работник завода добавляет: "Если вы сомневаетесь в независимости прессы в Украине, то вам стоит обращаться не в Совет прокуроров, а в общественные организации, которые отстаивают независимость прессы - и вместе с ними бороться за свободу слова".

"У нашего трудового коллектива есть сомнения относительно вас самих. Со стороны создается впечатление, что вы пытаетесь избежать наказания, а, возможно, даже вернуться на занимаемые должности. Но важно помнить, что реформы, которые проводит офиса Генпрокурора, являются европейскими и необратимыми; в них нет места мошенничеству и преступности. Верим в то, что без псевдо-прокуроров, частная собственность и рабочие места будут защищены. А страна - процветающей", - резюмирует свой ответ на жалобу прокуроров компресорщик Николай Кошкин.


Захват завода "Семки": сумские прокуроры-рейдеры пытаются избежать наказания, - источник

Прокуратура Сумской области


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