Захват автобуса в Луцке: какое наказание ждет Максима Плохого

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о вариантах наказания Максиму Плохому, захватившему автобус с заложниками в Луцке. Об этом он сообщил в эфире канала News One.

"Он точно будет задержан. Наверняка стоит говорить об аресте без каких-либо альтернатив. Его обвиняют в террористическом акте, захвате заложников. Да, изначально нужно провести психиатрическую экспертизу, чтобы определить вменяемость. Вряд ли это будет пожизненное заключение, ведь никто не пострадал. Но срок в любом случае стоит ожидать серьезный", - сказал Геращенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", Арсен Аваков на брифинге с журналистами рассказал, как проходила операция по освобождению заложников.

"Мы не паниковали, пытались до конца действовать слаженно и командно. Сначала немного перенервничали, когда пытались спасти ребенка и террорист выстрелил. Пуля прошла буквально в 15 сантиметрах от первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля. Суммарно мы освободили 13 человек. Сначала троих, потом десятерых после штурма. Мы проводим следственные действие. У Максима Плохого явно были сообщники, одного в Харькове мы уже задержали. Но пока не можем сказать, сколько людей у него было в сообщниках на самом деле. Эта тайна следствия. Как только все решим, так и расскажем. Какова причина захвата? Он неуравновешенный человек. Человек долго сидел в тюрьме, придумал себе какой-то свой пример, свои правила, по которым должны все жить. После диалога с нами он решил сам выйти из автобуса и сдаться", - сказал Арсен Аваков.





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