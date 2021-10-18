Загрызли собственные бойцовские собаки: СМИ сообщили новые подробности смерти 81-летней женщины в Харькове

В Харькове имела место ужасная трагедия. От нападения агрессивных собак бойцовской породы погибла старушка, которой исполнился уже 81-год. О деталях этой беды информирует издание Newsroom .

Жертвой нападения собак стала 81-летняя женщина (фото из открытых источников)

Его работники написали о своих впечатлениях после того, как посетили соседей трагически погибшей горожанки. Они вспомнили, что когда увидели мертвой свою соседку, просто ужаснулись, жителям со слабой психикой лучше такого не видеть.

По словам одной из местных жительниц, она наблюдала этот ужас. Как, например, собаки рвали беспомощное уже тело. Медиков не нужно было вызывать, потому что никто не мог помочь случившемуся раньше.

Женщина еще сказала, что позвала на помощь ветеринара, который приходил их лечить. Затем позвонила в полицию. По ее мнению, с этими агрессивными псами специально не занимались и поэтому они напали на старушку. Их хозяйкой является дочь погибшей, про которую собеседница журналистов отзывается не очень хорошо.

Старушку она видела живой еще в обеденное время, здоровалась с ней. С ней в то время все было хорошо, она что-то убирала и несла мусор.

Другая горожанка сообщила, что эта семья ни с кем не поддерживала связей, были какие-то нелюдимые. Ее дочь нашли только полицейские, и она даже не заплакала, когда ей сообщили о смерти близкого человека.

Она отметила, что такое соседство с домом, где удерживали 7 собак, было тяжелым. Двух уже забрали. Но осталось еще 5 животных. Лай, шум, невыносимый запах от животных.

Сама владелица собак начала обзывать работников медиа, выдвигать обвинения, что они выискивают только такие горячие факты и пиарятся на этом. Вы подло поступаете, приходите только, чтобы прославиться и получить дополнительные лайки, — добавила она.

Харьковские полицейские сообщили, что старушка ранее проживала в Казахстане, имеет гражданство этой страны. Пенсионерка была вся покусанная собаками. Но окончательную причину смерти еще предстоит установить.

Ее дочь, как отмечают правоохранители, предупреждала мать быть осторожной и не идти на двор, где удерживали собак породы "неаполитанский мастиф". Что дальше делать с ними не знают.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в доме погибшего мальчика в Черкассах от голода умирают собаки .

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