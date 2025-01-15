Загадочные шары появились на побережье Австралии: девять пляжей закрыли

На пляжах Сиднея появились загадочные серые шары разного размера. Их цвет и текстура напоминают куски мрамора, но никто не знает, что это такое. Совет северных пляжей, управляющий пляжами, решил закрыть девять из них и начал собирать шары на экспертизу для Управления охраны окружающей среды.

Загадочные шары на пляже в Австралии

Странное открытие на австралийских пляжах Сиднея появилось спустя несколько месяцев после другого, но очень похожего случая, произошедшего осенью 2024 года. Тогда шары были немного больше и черного цвета. Сначала считалось, что это были шары из нефти, однако после экспертизы оказалось, что эти структуры из человеческих фекалий, волос и остатков пищи известны под названиями жирберг или фатберг.

Тогда предположили, что они образовали из-за истоков сточных вод или возможного инцидента с судном в открытом море.

Компания Sydney Water, занимающаяся сточными водами в столице Австралии, считает, что это подобные структуры и называет их "жирными шариками". Однако компания утверждает, что все ее заводы работают и не выбрасывают отходы.

"Sydney Water может подтвердить, что не было проблем с нормальной работой заводов… Мы соблюдаем наши лицензии, установленные Управлением по охране окружающей среды Нового Уэльса, и сбрасываем только соответствующие сточные воды во время нормальной работы", — говорится в заявлении.

Мэр Северных пляжей Сью Хейнс назвала инцидент тревожным и указывает, что шары "могут быть чем-либо".

"На этот момент мы не знаем, что это такое, и это еще больше тревожит. Есть что-то, что, очевидно, вытекает или выливается или что угодно, и плавает там и выбрасывается вокруг. Но никто из нас не знает, кто на самом деле это сбросил, потерял или слил", — указывает Хейнс.

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