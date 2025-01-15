Загадочные шары появились на побережье Австралии: девять пляжей закрыли

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На пляжах Сиднея появились загадочные серые шары разного размера. Их цвет и текстура напоминают куски мрамора, но никто не знает, что это такое. Совет северных пляжей, управляющий пляжами, решил закрыть девять из них и начал собирать шары на экспертизу для Управления охраны окружающей среды.
Загадочные шары на пляже в Австралии
Странное открытие на австралийских пляжах Сиднея появилось спустя несколько месяцев после другого, но очень похожего случая, произошедшего осенью 2024 года. Тогда шары были немного больше и черного цвета. Сначала считалось, что это были шары из нефти, однако после экспертизы оказалось, что эти структуры из человеческих фекалий, волос и остатков пищи известны под названиями жирберг или фатберг.
Тогда предположили, что они образовали из-за истоков сточных вод или возможного инцидента с судном в открытом море.
Компания Sydney Water, занимающаяся сточными водами в столице Австралии, считает, что это подобные структуры и называет их "жирными шариками". Однако компания утверждает, что все ее заводы работают и не выбрасывают отходы.
Мэр Северных пляжей Сью Хейнс назвала инцидент тревожным и указывает, что шары "могут быть чем-либо".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристы бегут с тайского пляжа из-за таинственных игольчатых существ.
Также "Комментарии" писали, что по ошибке обнаружена "морская змея" на пляже Дании оказалась гигантским пенисом кита.
Новости