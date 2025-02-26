Загадочная смерть бизнесмена в Кении: его тело обнаружили в сумке

Кенийская полиция расследует загадочную смерть 58-летнего шотландского бизнесмена Кэмпбелла Скотта, который был найден мертвым в лесистой местности за пределами Найроби. Его тело было упаковано в большую сумку, а руки и ноги связаны веревкой.

Шотландский бизнесмен Кэмпбелл Скотт

Старший директор компании Fico Кэмпбелл Скотт прибыл в Кению 15 февраля для участия в конференции, организованной компанией TransUnion. Мероприятие собрало чиновников из Великобритании, США и африканских стран и проходило в гостинице JW Marriott в Найроби.

16 февраля, на следующий день после прибытия в Кению, Кэмпбелл Скотт исчез из своего отеля. В последний раз его видели в ночном клубе в престижном районе Вестлендс, где он находился в компании неизвестного мужчины. Коллеги Скотта начали беспокоиться, когда бизнесмен не явился на конференцию 18 февраля и сообщили об исчезновении в полицию.

Через несколько дней местные пастухи нашли сумку в кустах с телом шотландского бизнесмена в 100 км к юго-востоку от столицы Кении. По предварительным данным, его задушили. Кроме того, руки и ноги мужчины были связаны веревкой.

Полиция начала расследование и задержала двоих человек по подозрению в похищении и убийстве бизнесмена. Это водитель такси и официант из ночного клуба, где видели Скотта в последний раз. По одной из версий, 58-летний мужчина, вероятно, удерживался в плену в доме одного из похитителей перед смертью. За это время злоумышленники пытались снять деньги с его банковских счетов.

В настоящее время идет расследование и ожидается официальное заключение судмедэкспертов. Британская власть выразила обеспокоенность и призвала кенийскую полицию к всестороннему следствию по делу об убийстве шотландского бизнесмена Кэмпбелла Скотта.

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