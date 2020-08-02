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Главная Новости Общество происшествия Задержанный в Беларуси "вагнеровец" подозревается в расстрелах на Майдане в 2014 году
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Задержанный в Беларуси "вагнеровец" подозревается в расстрелах на Майдане в 2014 году

Андрей Бакунович подозревается в побеге из Украины в Россию, чтобы избежать правосудия за участие в преступных действиях на Майдане в качестве "беркутовца"

сегодня, 17:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Задержанный в Беларуси "вагнеровец" подозревается в расстрелах на Майдане в 2014 году

Среди 200 наемных бойцов из российского вооруженного формирования "Вагнер", задержанных в Беларуси,  один был идентифицирован как Андрей Бакунович, который ранее принадлежал к спецподразделению украинской милиции "Беркут" и мог быть причастен к преступлениям на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщает издание "Вголос".

Так, согласно заявлению экс-заместителя главы Службы безопасности Украины. Виктора Ягуна, что указанный наемник - уроженец Словянска, Донецкой области. После известных трагических событий в Киеве сбежал в Россию, где принял тамошнее гражданство и устроился в силовые структуры.

"У нас были аналогичные случаи, когда в России наших атошников пытались использовать в проведении каких-то террористических актов, чтобы потом показать - смотрите, теракты в Российской Федерации осуществляются бывшими украинскими военнослужащими. Что это такая акция, направленная против РФ. Мол, забросили диверсионные группы и прочее", - отметил бывший вице-глава силовой структуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина требует выдать боевиков ЧВК Вагнера, которые задержали белорусские спецслужбы.

"Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", – говорится в сообщении.



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