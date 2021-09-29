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Задержанного крымского татарина насильно побрили

В российском изоляторе татарина избили и побрили

сегодня, 17:25
Автор:

Козлова Альбіна

Насилие к задержанному зафиксировано со стороны работников изолятора в Ростовской области. Об этом сообщает омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Задержанного крымского татарина насильно побрили

Политзаключенный Сервет Газиев, фото из открытых источников

Там находится крымский татарин Сервет Газиев, которого задержали правоохранительные органы оккупационной власти в аннексированом Крыму. Татарина удерживают в изоляторе незаконно. Несмотря на плохое самочувствие политзаключенного, тюремные надзиратели бросили мужчину на пол, несколько раз ударили по спине и насильно побрили ему бороду.

Отметим, что 61-летний задержанный татарин лечился в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. Туда он был госпитализирован после того, как у мужчины случился микроинсульт. Сервета Газиева должны были выписать на днях из медицинского учреждения, но к нему применили насилие.

Известно, что после побоев у татарина болит шея и немеет рука. Омбудсмен обеспокоена состоянием здоровья задержанного, ведь уже неоднократно были случаи, когда заключенным изолятора отказывали в оказании медицинской помощи.

Людмила Денисова отметила, что считает такое отношение к задержанному местью за то, что татарин отказывается говорить по-русски в суде и настаивает на соблюдении прав человека в изоляторе.

По ее словам, к украинцу применены пытки и бесчеловечное обращение. Омбудсмен призвала Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову содействовать в том, чтобы избитому задержанному была оказана медицинская помощь, а также чтобы суд пересмотрел меру пресечения для Газиева.

Кроме того, она призвала генпрокурора РФ Игоря Краснова привлечь виновных в пытках татарина к уголовной ответственности.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские военнослужащие не получают выплат.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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