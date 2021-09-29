Задержанного крымского татарина насильно побрили

Насилие к задержанному зафиксировано со стороны работников изолятора в Ростовской области. Об этом сообщает омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.



Политзаключенный Сервет Газиев, фото из открытых источников

Там находится крымский татарин Сервет Газиев, которого задержали правоохранительные органы оккупационной власти в аннексированом Крыму. Татарина удерживают в изоляторе незаконно. Несмотря на плохое самочувствие политзаключенного, тюремные надзиратели бросили мужчину на пол, несколько раз ударили по спине и насильно побрили ему бороду.



Отметим, что 61-летний задержанный татарин лечился в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. Туда он был госпитализирован после того, как у мужчины случился микроинсульт. Сервета Газиева должны были выписать на днях из медицинского учреждения, но к нему применили насилие.



Известно, что после побоев у татарина болит шея и немеет рука. Омбудсмен обеспокоена состоянием здоровья задержанного, ведь уже неоднократно были случаи, когда заключенным изолятора отказывали в оказании медицинской помощи.



Людмила Денисова отметила, что считает такое отношение к задержанному местью за то, что татарин отказывается говорить по-русски в суде и настаивает на соблюдении прав человека в изоляторе.

По ее словам, к украинцу применены пытки и бесчеловечное обращение. Омбудсмен призвала Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову содействовать в том, чтобы избитому задержанному была оказана медицинская помощь, а также чтобы суд пересмотрел меру пресечения для Газиева.

Кроме того, она призвала генпрокурора РФ Игоря Краснова привлечь виновных в пытках татарина к уголовной ответственности.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские военнослужащие не получают выплат.

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