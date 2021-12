Задавил машиной: во время отдыха дедушка убил маленькую внучку

Во время семейного отдыха на территории графства Корнуолл, дед, отбуксовывая стоящий во дворе кемпинга автофургон семьи, по неосторожности нанес маленькой внучке смертельную травму, потому что наехал на нее. Об этом сообщает The Mirror.

Убийство произошло в Британии (фото из открытых источников)

По информации СМИ, это смертельное происшествие имело место еще 12 мая, но следствие только завершилось. Британская семья Гордон с маленькой дочкой и родителями уехала на неделю на отдых в остров Лизард, расположенный на территории графства Корнуолл.

Уже находясь на территории кемпинга, старший родственник решил удобно припарковать семейный автофургон. Когда он начал уезжать, то не увидел внучки, которая была недалеко.

Однолетняя малышка получила от наезда тяжелые травмы в области головы и груди. Она умерла очень быстро, хотя ей сразу стали оказывать медицинскую помощь.

Шокированный дед объяснил, что перед тем как двигаться, он сделал проверку осмотра территории через зеркала заднего вида авто, но, как утверждают представители следствия, он не увидел девочку из-за ее крохотного роста.

