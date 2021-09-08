Забрали все, что заработала: в аэропорту Италии украинку, которая умерла, цинично обокрали

В помещении аэропорта итальянского города Неаполя врачи не смогли спасти 60-летнюю гражданку нашей страны, которая ждала самолет, чтобы вылететь в Киев. Заробитчанке внезапно стало плохо и все усилия врачей ничего не дали. Об этом случае написал в социальных сетях журналист из Италии Лука Абейте.

Женщину ограбили после смерти (фото из открытых источников)

Эта печальная история имела место в помещении аэропорта Каподичино. Анна Буряк в эти минуты думала о родных, мечтала о радости встречи с ними на своей земле. Но женщине не суждено было увидеть Украину. Цинизм трагедии на аэродроме заключается в том, что в этот момент, когда с нею случилась беда, нечестные на руку люди воспользовались этим. Забрали ее вещи, даже средства, которые она имела при себе.

По словам итальянского активиста, человеческому цинизму, который не обращает внимания на чужую беду, смерть и слезы, нет конца. Потому что какое-то подлое существо похитило не только средства, но даже и подарки, которые покойная приготовила для родных

Итальянские правоохранители должны выяснить, когда украли имущество украинки. В помещении аэропорта или после того, как умершую доставили в морг. Они делают все возможное, чтобы найти негодяев.

Важно, что украинка выполняла обязанности сиделки в городе Валло ди Диана В свободное от работы время была еще волонтером.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в Италии погибла украинка. Она, проживая в Италии, совершила самоубийство. По информации из различных источников, украинке было 34-35 лет, она проживала в доме семейного типа, прописки в городе не имела. Происшествие произошло в Неаполе. Украинку госпитализировали в больницу Веккьо Пеллегрини.

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