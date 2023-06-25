За рулем был пьяный полицейский: в аварии в Кировоградской области погибли трое 17-летних девушек

На участке трассы "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье" в дорожно-транспортной аварии погибли три 17-летние выпускницы. Еще четырех парней доставили в местное медицинское учреждение. Водитель авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам Общественного сообщила спикер территориального управления бюро в городе Николаев Ольга Проценко.

ДТП в Кировоградской области (фото из открытых источников)

Представители полиции Кировоградской области рассказали, что о ДТП с жертвами они получили уведомление 25 июня около 4:30 утра.

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"Водитель автомобиля также получил телесные повреждения. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения", — отметила Виталина Бевзенко.

Пресс-секретарь Кировоградской областной прокуратуры Наталья Алексеенко сообщила, что по информации следствия, водитель авто, нарушив правила дорожного движения, завысил скорость, влетел в кювет и опрокинулся. В салоне авто находились выпускники одного из местных учебных заведений.

Сотрудники прокуратуры уже начали досудебное следствие по части 3 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкцией статьи предусмотрено следующее наказание: лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Как проинформировала пресс-секретарь территориального управления бюро в Николаеве Ольга Проценко, сотрудники ДБР задержали водителя авто.

"Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и избрании меры пресечения", — информируют в ДБР.

Остальные травмированные пассажиры госпитализированы в Новгородковскую районную больницу.

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