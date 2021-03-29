За медиа-атаками на кандидатов на главу ГНС может стоять Бамбизов - СМИ

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Станислав Молчанов
Накануне проведения отборочного этапа конкурса на должность главы Государственной налоговой службы в СМИ и телеграмм-каналах появилось множество компрометирующей информации на целый ряд кандидатов. Определенные данные могут быть предоставлены экс-главой Офиса крупных налогоплательщиков Евгением Бамбизовым, который также является претендентом на кресло главы ГНС, пишет "Дело".
За атаками на кандидатов на главу ГНС может стоять Бамбизов - фото из открытых источников
По данным издания, кандидатами на должность являются 9 человек: действующий глава ГНС Алексей Любченко, его замы Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, экс-замминистра финансов Василий Шкураков, экс-начальник ГУ ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-глава столичного отделения Фонда госимущества и экс-первый замглавы столичной налоговой Александр Кучеренко, сотрудник ГУ ГНС в Закарпатье Василий Сымчера, работник "Укртрансгаза", бывший помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров. Большинство кандидатов получили "порцию" компромата в медиа прямо накануне отборочного этапа, который проходит в понедельник 29 марта в здании Нацагентства по вопросам госслужбы.
Как пишет "Дело", в узких кругах столичных налоговиков эта история известна как "увольнение за дерзость". Кучеренко не дал организовать "скрутку" НДС на 4 млрд. грн., оперативно разорвав договора о признании электронных документов, лишив мошенников планированного заработка. Но вместо того, чтобы получить повышение по службе, Кучеренко был уволен.
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