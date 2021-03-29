За медиа-атаками на кандидатов на главу ГНС может стоять Бамбизов - СМИ

Накануне проведения отборочного этапа конкурса на должность главы Государственной налоговой службы в СМИ и телеграмм-каналах появилось множество компрометирующей информации на целый ряд кандидатов. Определенные данные могут быть предоставлены экс-главой Офиса крупных налогоплательщиков Евгением Бамбизовым, который также является претендентом на кресло главы ГНС, пишет "Дело".

За атаками на кандидатов на главу ГНС может стоять Бамбизов - фото из открытых источников

По данным издания, кандидатами на должность являются 9 человек: действующий глава ГНС Алексей Любченко, его замы Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов, экс-замминистра финансов Василий Шкураков, экс-начальник ГУ ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-глава столичного отделения Фонда госимущества и экс-первый замглавы столичной налоговой Александр Кучеренко, сотрудник ГУ ГНС в Закарпатье Василий Сымчера, работник "Укртрансгаза", бывший помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров. Большинство кандидатов получили "порцию" компромата в медиа прямо накануне отборочного этапа, который проходит в понедельник 29 марта в здании Нацагентства по вопросам госслужбы.

"В частности, телеграм- канал "Дон Кихот" , который, как считается, контролирует один из кандидатов Евгений Бамбизов, а также ряд телеканалов и изданий в первый же день после объявления списка стали системно продвигать негативные месседжи против действующего главы ГНС Алексея Любченко".

Отмечается, что он не имеет права претендовать на "постоянную" должность в ГНС (до этого назначение было "карантинным") через конкурс, в связи с тем, что подпадал под люстрацию, занимая руководящие должности в налоговых органах при Януковиче больше года. А например, кандидату Наталье Рубан намекают на скорую пенсию, в связи с чем она якобы собралась массово "обилечивать" "подопечные" предприятия, исключая их из списков на будущие проверки ГНС.

Медиа-атака также коснулась и экс-первого замглавы областной налоговой службы Александра Кучеренко. Несмотря на то, что на своей должности он работал с 2017 года последние 4 года, в качестве "компромата" ему вспомнили эпизод 2015 года, когда он был одним из руководителей Святошинской ГНИ Киева. Ему вменяют участие в схемах с фиктивным НДС.

Как пишет "Дело", в узких кругах столичных налоговиков эта история известна как "увольнение за дерзость". Кучеренко не дал организовать "скрутку" НДС на 4 млрд. грн., оперативно разорвав договора о признании электронных документов, лишив мошенников планированного заработка. Но вместо того, чтобы получить повышение по службе, Кучеренко был уволен.

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