За что так называемый Верховный суд Крыма приговорил председателя Меджлиса Чубарова к лишению свободы

Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма вынес заочный "приговор" председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, приговорив его к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Рефат Чубаров - фото РИА

По информации журналистов, оккупанты признали его виновным в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. В материалах "дела" говорится, что Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, в результате чего пострадали около 80 человек, а еще двое погибли.

Также руководителя Меджлиса обязали выплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. В свою очередь адвокат Чубарова заявил, что планирует обжаловать несправедливый приговор.

Напомним, что в январе 2020 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что пригласит членов международных организаций, а также иностранных дипломатов для участия в марше на аннексированный Крым. Детали в нашем материале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что идею о нашествии крымских татар в Крым высмеяла бывший прокурор Автономной Республики и действующий депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Также в 2019 году пограничники Румынии в аэропорту Бухареста задержали Чубарова на несколько часов без объяснения причин. По его словам, целью визита делегации, членом которой он являлся, была встреча с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения проблем аннексированного Крыма и милитаризации Черного моря.

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