logo

BTC/USD

19073.54

ETH/USD

1030.99

LTC/USD

51.52

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Юрий Ломага отправил Садового вслед за российским кораблем
commentss НОВОСТИ Все новости

Юрий Ломага отправил Садового вслед за российским кораблем

Ломага отреагировал на грубое нарушение регламента на сессии Львовского городского совета

сегодня, 20:37
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во время рассмотрения постановления, запрещающего исполкому тратить бесконтрольно деньги из бюджета, городской голова Львова Андрей Садовый нарушил регламент. Один из депутатов отреагировал на это. Юрий Ломага  отправил мэра за российским кораблем. Об этом сообщают местные СМИ.

Юрий Ломага отправил Садового вслед за российским кораблем

Юрий Ломага (фото из открытых источников)

30 июня на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которая запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Садовый, постановление, связывающее руки, лояльному ему исполнительному комитету, поставил на голосование без обсуждения и без доклада авторов постановления. Депутаты стали возмущаться. Юрий Ломага, Наталья Шелестак, являющиеся авторами постановления, просили дать им слово. Депутаты начали покидать сессионный зал, потому что это, как минимум неуважение.

В конце концов, депутат Юрий Ломага сказал: "Андрей Иванович, идите вслед за российским кораблем и российским патриархатом".

30 июня на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которой запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Садовый начал материться во время сессии городского совета. Глава Львовской городской мэрии Андрей Садовый публично употреблял нецензурную лексику. Произошло это во время совещания во Львовском городском совете. Садовый собирал в президиум руководителей влиятельных фракций и, забыв, что микрофон еще не выключен, публично заматерился. Он объявил о коротком перерыве. И пригласил руководителей депутатских фракций в президиум. И тут пошла нецензурная лексика, озвученная мэром. С начала заседания прошло всего полтора часа обсуждений.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vgolos.ua/news/deputat-yuriy-lomaga-poslav-andriya-sadovogo-vslid-za-rosiyskim-korablem_1422970.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!