Юрий Ломага отправил Садового вслед за российским кораблем

Во время рассмотрения постановления, запрещающего исполкому тратить бесконтрольно деньги из бюджета, городской голова Львова Андрей Садовый нарушил регламент. Один из депутатов отреагировал на это. Юрий Ломага отправил мэра за российским кораблем. Об этом сообщают местные СМИ.

Юрий Ломага (фото из открытых источников)

30 июня на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которая запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Садовый, постановление, связывающее руки, лояльному ему исполнительному комитету, поставил на голосование без обсуждения и без доклада авторов постановления. Депутаты стали возмущаться. Юрий Ломага, Наталья Шелестак, являющиеся авторами постановления, просили дать им слово. Депутаты начали покидать сессионный зал, потому что это, как минимум неуважение.

В конце концов, депутат Юрий Ломага сказал: "Андрей Иванович, идите вслед за российским кораблем и российским патриархатом".

30 июня на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которой запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Садовый начал материться во время сессии городского совета. Глава Львовской городской мэрии Андрей Садовый публично употреблял нецензурную лексику. Произошло это во время совещания во Львовском городском совете. Садовый собирал в президиум руководителей влиятельных фракций и, забыв, что микрофон еще не выключен, публично заматерился. Он объявил о коротком перерыве. И пригласил руководителей депутатских фракций в президиум. И тут пошла нецензурная лексика, озвученная мэром. С начала заседания прошло всего полтора часа обсуждений.

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