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Взятку за отсрочку от мобилизации требовал начальник Тернопольского РТЦК

Какое наказание грозит начальнику ТЦК в Тернопольской области

сегодня, 14:58
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Кречмаровская Наталия

В Тернопольской области задержали начальника районного ТЦК — он требовал талоны на топливо в обмен на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

Взятку за отсрочку от мобилизации требовал начальник Тернопольского РТЦК

Фото Специализированная прокуратура

Правонарушителю сообщили о подозрении – ему инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что полковник требовал в обмен на отсрочку от мобилизации у военнообязанного талона на дизель – 1000 литров, что эквивалентно 1500 дол. США.

“Правоохранители задокументировали преступную деятельность чиновника ТЦК и задержали его с поличным, когда тот получал взятку. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей с залогом и отстранили от исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.

В Государственном бюро расследований уточнили, что предприниматель, у которого начальник требовал взятку, впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья. По данным ДБР, он имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако начальник ТЦК предупредил мужчину, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку – талоны на тысячу литров дизельного горючего.

Чиновника задержали 21 октября после получения талонов на горючее. В его автомобиле обнаружили и изъяли кроме талонов 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.

Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизеля и бензина.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обнаружили у работников районного ТЦК в Киеве.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/taloni-na-palne-v-obmin-na-vidstrocku-vid-mobilizaciyi-na-ternopilshhini-zatrimali-nacalnika-raionnogo-tck
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