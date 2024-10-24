Взятку за отсрочку от мобилизации требовал начальник Тернопольского РТЦК

В Тернопольской области задержали начальника районного ТЦК — он требовал талоны на топливо в обмен на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.



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Правонарушителю сообщили о подозрении – ему инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что полковник требовал в обмен на отсрочку от мобилизации у военнообязанного талона на дизель – 1000 литров, что эквивалентно 1500 дол. США.

“Правоохранители задокументировали преступную деятельность чиновника ТЦК и задержали его с поличным, когда тот получал взятку. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей с залогом и отстранили от исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.

В Государственном бюро расследований уточнили, что предприниматель, у которого начальник требовал взятку, впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья. По данным ДБР, он имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако начальник ТЦК предупредил мужчину, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку – талоны на тысячу литров дизельного горючего.

Чиновника задержали 21 октября после получения талонов на горючее. В его автомобиле обнаружили и изъяли кроме талонов 13 тыс. долларов США и 73 тыс. грн наличными.

Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизеля и бензина.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обнаружили у работников районного ТЦК в Киеве.



