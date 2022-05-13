Взял деньги и перестал выходить на связь: разыскивают полтавского адвоката

Обеспокоенные клиенты пытаются найти полтавского адвоката Дениса Удалова, переставшего выходить на связь и взявшего деньги.

Как говорит клиент адвоката, мужчина войдя в доверие к семье бизнесмена, дети которого вместе с детьми адвоката посещали школу. Удалов предложил профинансировать покупку расположенного на территории области земельного участка, который находился в собственности опытного хозяйства Института свиноводства Академии аграрных наук Украины. Договор покупки юрист оформил не напрямую, а через фирму-прокладку ООО "Земли Двуд" , зарегистрированную на жену Удалову Елену. Таким образом, инвестор получил права на землю только на бумаге: распоряжаться ею он не может, при этом никаких юридических обязательств перед инвестором ни фирма, ни адвокат не имеют.





Как узнал из своих источников клиент адвоката, он не раз был замешан в сделках на грани закона: в частности, он предлагал купить железнодорожные рельсы, якобы из неподконтрольной Украине Луганщины и впоследствии легализованные в Санкт-Петербурге. Из сохранившейся в мессенджерах переписки можно увидеть, что адвокат предлагал 40% скидку за столь сомнительный товар. Очевидно, что рельсы, скорее всего, были сугубо виртуальными, поскольку инвесторы, согласившиеся на эту сомнительную сделку, так и не увидели ни рельсов, ни денег. Следует заметить, что деньги с клиентов Удалов, как правило, брал без каких-либо нотариальных действий, или даже расписок, объясняя это желанием "минимизировать налоги".





Сами же клиенты уверяют, что считали адвокатский статус достаточной гарантией добродетели, и были очень удивлены, когда их доверенное лицо оказалось за границей, а с началом российской агрессии и вообще перестало отвечать на звонки, очевидно, рассчитывая, что в военное время правоохранителям будет не до него. Сейчас Денис Удалов уверяет, что находится в рядах терробороны, но это проверить невозможно. Остается обращаться с жалобами в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры и правоохранителей.

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Клиенты не могут найти своего адвоката (фото из открытых источников)

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