Взрыв ВНП в Харьковской области искалечил детей: детали инцидента

В Купянском районе Харьковской области, на территории Великобурлукской общины возле села Зеленый Гай, произошел взрыв взрывоопасного предмета. Предварительно речь идет о гранате.

Взрыв в Харьковской области

В результате инцидента тяжелые ранения получили двое мальчиков 2013 года рождения. Дети получили травмы рук и головы, врачи оценивают их состояние как серьезное. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Правоохранители и взрывотехники устанавливают обстоятельства трагедии.

Власти еще раз напоминают гражданам об опасности, которую представляют боеприпасы, оставленные после боевых действий:

• нельзя касаться или перемещать подозрительные предметы;

• при обнаружении необходимо сразу звонить по номерам 101 или 102.

