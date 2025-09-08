logo

Взрыв ВНП в Харьковской области искалечил детей: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв ВНП в Харьковской области искалечил детей: детали инцидента

В Харьковской области от взрыва гранаты пострадали двое детей

8 сентября 2025, 21:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Купянском районе Харьковской области, на территории Великобурлукской общины возле села Зеленый Гай, произошел взрыв взрывоопасного предмета. Предварительно речь идет о гранате.

Взрыв ВНП в Харьковской области искалечил детей: детали инцидента

Взрыв в Харьковской области

В результате инцидента тяжелые ранения получили двое мальчиков 2013 года рождения. Дети получили травмы рук и головы, врачи оценивают их состояние как серьезное. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Правоохранители и взрывотехники устанавливают обстоятельства трагедии.

Власти еще раз напоминают гражданам об опасности, которую представляют боеприпасы, оставленные после боевых действий:

нельзя касаться или перемещать подозрительные предметы;

• при обнаружении необходимо сразу звонить по номерам 101 или 102.

Источник: https://t.me/dsns_telegram/49335
