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Взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

Все самое важное - в одной новости

5 августа 2020, 12:39 comments561
Автор:

Владимир Лавский
Взрыв в Бейруте: что известно на данный момент

Во вторник, четвертого августа, в Бейруте произошел мощный взрыв. "Комментарии" собрали все последние сообщения в одном материале. 

По предварительным данным, ущерб от взрыва оценивается в 3-5 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор. Среди погибших - десять пожарных, которые немедленно выехали на место происшествия и боролись с очагами пламени. На данный момент больницы в столице Ливана и в окрестностях города переполнены, врачи уже заявляют о нехватке медицинских препаратов и коек, чтобы принять всех пострадавших. Также местные СМИ сообщают, что причиной взрыва стала аммиачная селитра, которая использовалась при сварочных работах в Бейруте. 

Как ранее писали "Комментарии", в Сети появились сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры видеонаблюдения. 


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