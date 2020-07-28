kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10851.97

ETH/USD

315.91

LTC/USD

53.05

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Взрыв автомобиля возле Львова: в полиции рассказали подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв автомобиля возле Львова: в полиции рассказали подробности

Взрыв прогремел на одной из баз отдыха в селе Княжий Мист

сегодня, 09:49
Автор:

Виолетта Комаровская
Взрыв автомобиля возле Львова: в полиции рассказали подробности

Фото: Нацполиция

На Львовщине утром во вторник произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Взрыв прогремел на базе отдыха в селе Книжий мист. 

"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостиском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero. В салоне авто было тело мужчины без признаков жизни. После установления личности погибшего стало известно, что это 41-летний львовянин.

"Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - отметили правоохранители.

Был ли это несчастный случай, или умышленное убийство - пока неясно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Болгарии произошел взрыв на газопроводе. В результате взрыва были остановлены поставки газа в Грецию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!