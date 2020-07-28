Взрыв автомобиля возле Львова: в полиции рассказали подробности

Фото: Нацполиция

На Львовщине утром во вторник произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Взрыв прогремел на базе отдыха в селе Книжий мист.

"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостиском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении полиции.



На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero. В салоне авто было тело мужчины без признаков жизни. После установления личности погибшего стало известно, что это 41-летний львовянин.

"Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - отметили правоохранители.

Был ли это несчастный случай, или умышленное убийство - пока неясно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Болгарии произошел взрыв на газопроводе. В результате взрыва были остановлены поставки газа в Грецию.

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