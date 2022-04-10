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Вызвал полицию: бывший нардеп устроил скандал из-за вручения повестки в армию (ВИДЕО)

Борислав Береза потребовал от людей представиться

сегодня, 18:41 comments1902
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-избранник парламента Борислав Береза начал спорить с представителями военкомата, которые вошли к бывшему депутату, чтобы вручить повестку. Подходящий ролик выставлен в социальных сетях.

Вызвал полицию: бывший нардеп устроил скандал из-за вручения повестки в армию (ВИДЕО)

Борислав Береза (фото из открытых источников)

Бориславу Березе пытались вручить повестку в военкомат. Но украинский политик сказал, что подпишет документ только тогда, когда будет присутствовать полиция. Береза вызвал полицейских и начал звонить по телефону своим знакомым, чтобы получить консультацию, как поступить в этой ситуации.

На снятых кадрах можно увидеть, что экс-депутат не хочет подписать повестку из военкомата. Отвечая на замечания работников военкомата, он дает ответ: "Сейчас подпишу". Однако не делает этого и предлагает последним подождать полицию, чтобы проверить зашедших к нему представителей. При этом он удивился, как они нашли его семью.

Далее политик сообщил, что уже заключил контракт с представителями терробороны столицы, еще экс-депутат отметил, что нынешняя история для него самого – это постановка.

Вызвал полицию: бывший нардеп устроил скандал из-за вручения повестки в армию (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Береза рассказал, как власти спустили деньги на ветер в борьбе с фейками. 5 месяцев, как по инициативе властей был создан на базе СНБО Центр противодействия дезинформации, но за это время, несмотря на потраченные солидные суммы денег из государственного бюджета, новый орган  себя так и не проявил. Об этом нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза пишет в своем посту в Facebook. По словам нардепа, за время своего существования новая государственная структура так и не сумела должным образом вступить в борьбу с фейками и российской пропагандой.


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Источник: https://www.facebook.com/vkrutchak/posts/5271220479589316
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comments

Обсуждения

Геннадій

сегодня, 18:56

За таку хуйню відписуюсь від вашої газети

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