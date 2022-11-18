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Выявлены новые факты о повреждении газопроводов «Северный поток»

26 сентября произошла масштабная авария на газопроводе "Северный поток". За расследование инцидента взялись специальные службы Швеции.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Служба безопасности Швеции заявила, что на поврежденных газопроводах "Северный поток" обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Выявлены новые факты о повреждении газопроводов «Северный поток»

Трубы газопровода "Северный поток". Фото: Faizi-Marato

Прокуратура Швеции расследует инцидент по взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По последним данным шведской полиции взрывы явились следствием диверсии.

"Исследования с поличным в Балтийском море тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов, вызванные детонацией. На нескольких изъятых и исследованных посторонних предметах обнаружены остатки взрывчатки", — говорится в заявлении шведской полиции.

Служба безопасности Швеции сообщает, что аналитическая работа над материалами продолжается и ее главная цель это прийти к окончательным выводам. Шведы заявляют о большом и сложном расследовании, которое в конце концов покажет можно ли кого-то заподозрить и привлечь к ответственности за взрывы.

Напомним, что в конце сентября произошла серия по взрывам на газопроводах "Северный поток" на территории акватории Швеции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители следственных органов Швеции и Дании заявили о возможном использовании взрывчатки для повреждения газопроводов в Балтийском море. Политические лидеры намекали, что взрыв могли устроить те, кому такие события будут выгодны, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который сообщил план Путина. Главная цель плана президента Российской Федерации – это подставить Украину.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/traces-explosives-found-nord-stream-pipelines-sweden-says-2022-11-18/
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