Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Служба безопасности Швеции заявила, что на поврежденных газопроводах "Северный поток" обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Трубы газопровода "Северный поток". Фото: Faizi-Marato
Прокуратура Швеции расследует инцидент по взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По последним данным шведской полиции взрывы явились следствием диверсии.
Служба безопасности Швеции сообщает, что аналитическая работа над материалами продолжается и ее главная цель это прийти к окончательным выводам. Шведы заявляют о большом и сложном расследовании, которое в конце концов покажет можно ли кого-то заподозрить и привлечь к ответственности за взрывы.
Напомним, что в конце сентября произошла серия по взрывам на газопроводах "Северный поток" на территории акватории Швеции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители следственных органов Швеции и Дании заявили о возможном использовании взрывчатки для повреждения газопроводов в Балтийском море. Политические лидеры намекали, что взрыв могли устроить те, кому такие события будут выгодны, имея в виду президента Российской Федерации Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, который сообщил план Путина. Главная цель плана президента Российской Федерации – это подставить Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости