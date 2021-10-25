Выстрелил в себя из автомата: что известно о погибшем военнослужащем

Трагедия случилась в Киевской области, фото из открытых источников

В поселке городского типа Десна, что в Киевской области, 23 октября военнослужащий совершил несколько выстрелов, которые повлекли за собой его смерть. Об этом сообщают в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Центрального региона.



Трагедия произошла, когда 23-летний солдат из Павлограда находился на страже. Военный должен был дежурить на посту с табельным оружием — автоматом Калашникова. Парень выстрелил в себя из АК-74. Как сообщают в прокуратуре, выстрелов было несколько.

Нашли военного мертвым с огнестрельными ранениями другие служащие. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что погибший проходил срочную службу в воинской части.

В воинскую часть прибыли прокуроры и глава Деснянской специализированной прокуратуры, следователи Черниговского райотдела Нацполиции и другие служащие спецподразделений и разведки.



По факту в спецпрокуратуре открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются несколько версий — самоубийство, умышленное убийство, доведение до самоубийства, неправильное обращение с огнестрельным оружием.

Досудебное следствие продолжается. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Как сообщал портал "Комментарии", в уголовном деле об убийстве черниговского полицейского есть двое новых подозреваемых. Они — местные работники патрульной полиции города, которых в настоящее время проинформировали о подозрении. В рамках этого производства их обвиняют в том, что они оставили без помощи своих коллег. Один из них преждевременно ушел из жизни.

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