Выстрелил в себя из автомата: что известно о погибшем военнослужащем

BTC/USD
62032.93
ETH/USD
4125.07
LTC/USD
193.30
USD/UAH
26.50
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Трагедия случилась в Киевской области, фото из открытых источников
В поселке городского типа Десна, что в Киевской области, 23 октября военнослужащий совершил несколько выстрелов, которые повлекли за собой его смерть. Об этом сообщают в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Центрального региона.
Трагедия произошла, когда 23-летний солдат из Павлограда находился на страже. Военный должен был дежурить на посту с табельным оружием — автоматом Калашникова. Парень выстрелил в себя из АК-74. Как сообщают в прокуратуре, выстрелов было несколько.
Нашли военного мертвым с огнестрельными ранениями другие служащие. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что погибший проходил срочную службу в воинской части.
В воинскую часть прибыли прокуроры и глава Деснянской специализированной прокуратуры, следователи Черниговского райотдела Нацполиции и другие служащие спецподразделений и разведки.
Досудебное следствие продолжается. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.
Как сообщал портал "Комментарии", в уголовном деле об убийстве черниговского полицейского есть двое новых подозреваемых. Они — местные работники патрульной полиции города, которых в настоящее время проинформировали о подозрении. В рамках этого производства их обвиняют в том, что они оставили без помощи своих коллег. Один из них преждевременно ушел из жизни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости