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Вырубали леса в горах: в Закарпатской области раскрыли "схему" более чем на 5 млн гривен

На Закарпатье такую "схему" придумал 61-летний экс-лесничий

22 декабря 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В Закарпатской области сотрудники полиции установили группу местных жителей, что используя преступные схемы, рубили лесные насаждения. Им уже объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вырубали леса в горах: в Закарпатской области раскрыли "схему" более чем на 5 млн гривен

Схему придумал бывший лесничий (фото из открытых источников)

Как установили представители следствия, этот преступный бизнес создал 61-летний экс-лесничий, работавший в государственной лесной охране. К преступной деятельности он сагитировал своих коллег по работе – помощника и мастера леса, которые вырубали в лесах деревья.

Преступники незаконно вырубали и уничтожали закарпатский лес, не оформляя никаких документов. Все вырубленное продавали разным ловкачам, обходя установленные нормы.

По обнародованной информации работников полиции, ущерб, нанесенный государству этой преступной лесной группой, немалый. Он обсчитывается на сумму более 5,3 миллиона гривен. Чтобы замести следы и скрыть свою преступную деятельность, эти "охранники леса" оформляли документы о якобы проведенных санитарных вырубках на отдельных участках.

Сейчас трое подозреваемых по этому делу проинформированы о возбужденных подозрениях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Закарпатской области отремонтировали самый большой путепровод. В Закарпатской области в районе населенного пункта Батево завершена реконструкция одного из крупнейших путепроводов, который принадлежит трассе М-25 КПП "Соломоново" — Большая Добронь — Яноши". Этот объект восстановлен за финансирование из президентской программы Владимира Зеленского "Большая стройка" впервые со времен его строительства. По обнародованной информации, 312 метров этого путевого сооружения, возведенного над железнодорожным узлом, ремонтировали, приступив к работе еще весной.


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Источник: https://mvs.gov.ua/press-center/news/na-zakarpatti-nezakonno-virubali-lisu-na-ponad-5-milioniv-griven-policiya-povidomila-pravoporusnikam-pro-pidozri
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