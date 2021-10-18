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Выехало семь экипажей полиции: на автовокзале Ровно произошла массовая драка

Задержанных мужчин доставили в полицейский участок

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна

На линию "102" в Киеве поступило сообщение о краже имущества. Драка началась с того, что у одного из пассажиров на территории автовокзала похитили верхнюю одежду с деньгами. Сумма похищенного — более 4000 гривен. Об этом сообщает ТСН.

Выехало семь экипажей полиции: на автовокзале Ровно произошла массовая драка

У Ровно подрались мужчины на автовокзале, фото из открытых источников

Когда на место прибыли патрульные, то на автовокзале дрались восемь мужчин. Патрульные начали разнимать агрессивных граждан. На одного из мужчин надели наручники. В это время патрульного, что скрутил руки мужчине, ударил родственник задержанного. Нападающего на полицейского тоже задержали.

Однако только дракой все не закончилось, поэтому копам пришлось вызвать подмогу. Известно, что нетрезвые мужчины, участвовавшие в разборках, решили скрыться с места происшествия на маршрутке сообщением Ровно-Корец, в которой сидели пассажиры. Вместе с пассажирами полицейские остановили мужчину, который схватился за руль и пытался выехать с платформы.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для правовой квалификации событий. Всех задержанных доставили в участок. По фактам правонарушений будет открыто уголовные производства.

Как сообщал портал "Комментарии", женщина с бейсбольной битой напала на полицейского Капитолия. Женщина устроила драку и укусила одного из представителей правоохранительных органов. Злоумышленницей оказалась 25-летняя Оливия Ромеро.

Также мы сообщали, что в Киевской области пытались заминировать суд и полицию. На место приехали сотрудники оперативного наряда реагирования патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Во время осмотра помещения подозрительных предметов работники полиции не нашли.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/u-rivnomu-na-avtovokzali-stalas-masova-biyka-zlovmisniki-namagalis-vkrasti-marshrutku-z-pasazhirami-1889608.html
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