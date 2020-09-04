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Главная Новости Общество происшествия Выбросила детей из горящей квартиры в Новосибирске: Сеть всколыхнуло фото летящего младенца
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Выбросила детей из горящей квартиры в Новосибирске: Сеть всколыхнуло фото летящего младенца

Фото и видео того, как мать сбрасывает с третьего этажа малышей, которых внизу ловят с помощью покрывала мужчины, стали вирусными

сегодня, 10:43
Автор:

Елена Волкова

В Новосибирске (РФ) прохожие спасли двух детей, которые вместе с матерью оказались в эпицентре пожара. Фото и видео того, как мать сбрасывает с третьего этажа малышей, которых внизу ловят с помощью покрывала мужчины, стали вирусными.


Выбросила детей из горящей квартиры в Новосибирске: Сеть всколыхнуло фото летящего младенца

Местные СМИ сообщают, что в квартире, где находилась мать с двумя детьми, взорвалась микроволновка. Сразу же начался пожар, и путь к выходу оказался отрезан огнем. Надышавшись дымом, женщина решила довериться собравшейся внизу толпе, и сбросила вниз своих детей. К счастью, оба приземлились удачно. Однако, сообщают в России, все семейство забрала скорая, так как все трое отравились угарным газом.

Напомним, в Сеть выложили видео чрезвычайного происшествия в РФ, когда в результате ураганного ветра на стройке рухнули сразу три башенных крана. Трагедия произошла позавчера в Тюмени: в двух кабинах падающих кранов были строители.


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