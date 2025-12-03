Ввезенные для ВСУ автомобили так и не передали военным: где на самом деле оказались авто

Рубрики
Группа лиц ввозила б/у автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Однако автомобили к военным не попадали, их продавали через онлайн-площадки.
В Бюро экономической безопасности сообщили, что в группу лиц, вовлеченных в контрабанду транспортных средств, входили руководители нескольких благотворительных фондов и организаций.
Во время контрольной закупки детективы приобрели один из таких авто, ввезенный как "гуманитарный". Оплату получило лицо, которое не имело никакой благотворительной деятельности.
В рамках уголовного производства были проведены обыски по месту жительства фигурантов, на территории разборки автомобилей и в транспортных средствах. Детективы изъяли имущество более чем на 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличных средств, 4 автомобиля, а также имитационные купюры на сумму 9 500 долларов США.
В Офисе генерального прокурора отметили, что директору предприятия в Киевской области поставлено в известность о подозрении за поставку некачественной военной формы на 1,7 млн грн.