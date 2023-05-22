Вулкан Этна проснулся: в части Италии закрыли аэропорты

Из-за новой активности вулкана Этна на Сицилии аэропорт в итальянском городе Катания закрыли на несколько часов или до времени завершения извержения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Извержение вулкана. Фото из открытых источников

21 мая из-за активной деятельности вулкана его пепел покрыл взлетные полосы аэропорта. Поэтому администрация аэропорта сообщила, что рейсы в и из популярного туристического города будут остановлены, пока не будут восстановлены безопасные условия для авиаперелетов. Кроме взлетных полос, пепел также укрыл местные крыши домов и автомобили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эксперты из Итальянского института геофизики и вулканологии подчеркнули, что наблюдению за активностью вулкана мешают дождевые облака, наблюдаемые в последние дни в этом районе.

Этна является одним из самых активных вулканов в мире и представляет реальную угрозу для жителей региона. Его активность постоянно видна в форме выхода газа, пара и извержений, во время которых он выбрасывает магму и пепел. Этот вулкан имеет несколько кратеров, каждый из которых периодически активен. Это проблема для местного авиасообщения, которое часто приостанавливается из-за вулканических выбросов.

Последнее крупное извержение вулкана Этна произошло в 1992 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итальянском регионе Эмилия-Романья бушует самое большое за последние 100 лет наводнение. Власти страны помогают эвакуировать более 20 тыс. человек.

Также "Комментарии" писали об огромном проснувшемся в России вулкане: пепел накрыл ближайшие поселения, а высота выброса масс составляет более 20 км.