logo

BTC/USD

26744.60

ETH/USD

1810.94

LTC/USD

90.93

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Вулкан Этна проснулся: в части Италии закрыли аэропорты
commentss НОВОСТИ Все новости

Вулкан Этна проснулся: в части Италии закрыли аэропорты

Итальянский город Катания вынужден закрыть свой аэропорт из-за активности вулкана Этна, покрывшего населенный пункт большим слоем пепла.

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Из-за новой активности вулкана Этна на Сицилии аэропорт в итальянском городе Катания закрыли на несколько часов или до времени завершения извержения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Вулкан Этна проснулся: в части Италии закрыли аэропорты

Извержение вулкана. Фото из открытых источников

21 мая из-за активной деятельности вулкана его пепел покрыл взлетные полосы аэропорта. Поэтому администрация аэропорта сообщила, что рейсы в и из популярного туристического города будут остановлены, пока не будут восстановлены безопасные условия для авиаперелетов. Кроме взлетных полос, пепел также укрыл местные крыши домов и автомобили.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Эксперты из Итальянского института геофизики и вулканологии подчеркнули, что наблюдению за активностью вулкана мешают дождевые облака, наблюдаемые в последние дни в этом районе.

Этна является одним из самых активных вулканов в мире и представляет реальную угрозу для жителей региона. Его активность постоянно видна в форме выхода газа, пара и извержений, во время которых он выбрасывает магму и пепел. Этот вулкан имеет несколько кратеров, каждый из которых периодически активен. Это проблема для местного авиасообщения, которое часто приостанавливается из-за вулканических выбросов.

Последнее крупное извержение вулкана Этна произошло в 1992 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итальянском регионе Эмилия-Романья бушует самое большое за последние 100 лет наводнение. Власти страны помогают эвакуировать более 20 тыс. человек.

Также "Комментарии" писали об огромном проснувшемся в России вулкане: пепел накрыл ближайшие поселения, а высота выброса масс составляет более 20 км.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/mount-etna-eruption-halts-flights-sicilys-catania-airport-2023-05-21
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!