kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11974.90

ETH/USD

371.50

LTC/USD

47.32

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Второй за сутки: в Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Второй за сутки: в Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19

Это четвертое самоубийство больного коронавирусной болезнью за месяц

сегодня, 20:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

В больнице №8 Киева на Оболони, отведенной для лечения больных коронавирусной инфекцией, пациент совершил суицид. Об этом сообщают в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook. 

Второй за сутки: в Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19

"Киевская клиническая городская больница 8, ул. Кондратюка. Мужчина надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть", — говорится в сообщении.

Данный факт подтвердили 24 каналу в полиции Оболонского района столицы. По их информации, погибшему было 68 лет. Он совершил самоубийство, выпрыгнув с четвертого этажа медицинского учреждения. На данный момент проводятся следственные мероприятия, по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. По словам правоохранителей,  им неизвестна причина смерти пенсионера. 

Это уже четвертый зафиксированный случай самоубийства среди инфицированных коронавирусом. И второй за текущие сутки. 

Известно, что предыдущей ночью таким же образом рассталась с жизнью пациентка инфекционного отделения Александровской больницы. Месяц назад два схожих случая произошли в городской клинической больнице №4 столицы.

Случай вызвал бурное обсуждение в соцсети. Люди сетуют на то, что в больницах не работают психологи, а из-за дефицита медперсонала нет должного внимания к каждому больному.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОП анонсировали разработку украинской вакцины против коронавируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ