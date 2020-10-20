Второй за сутки: в Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19

В больнице №8 Киева на Оболони, отведенной для лечения больных коронавирусной инфекцией, пациент совершил суицид. Об этом сообщают в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

"Киевская клиническая городская больница 8, ул. Кондратюка. Мужчина надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть", — говорится в сообщении.

Данный факт подтвердили 24 каналу в полиции Оболонского района столицы. По их информации, погибшему было 68 лет. Он совершил самоубийство, выпрыгнув с четвертого этажа медицинского учреждения. На данный момент проводятся следственные мероприятия, по факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. По словам правоохранителей, им неизвестна причина смерти пенсионера.

Это уже четвертый зафиксированный случай самоубийства среди инфицированных коронавирусом. И второй за текущие сутки.

Известно, что предыдущей ночью таким же образом рассталась с жизнью пациентка инфекционного отделения Александровской больницы. Месяц назад два схожих случая произошли в городской клинической больнице №4 столицы.

Случай вызвал бурное обсуждение в соцсети. Люди сетуют на то, что в больницах не работают психологи, а из-за дефицита медперсонала нет должного внимания к каждому больному.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОП анонсировали разработку украинской вакцины против коронавируса.





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