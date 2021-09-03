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Второй случай в школе: медики диагностировали клиническую смерть 14-летнего юноши в Запорожье

Парень находится в реанимации в тяжелом состоянии

3 сентября 2021, 22:36
Автор:

Лиля Воробьева

14-летнему подростку, который учился в ЗОШ№15 города Запорожье стало плохо во время урока. Он потерял сознание и перестал  на все реагировать. Это уже второй такой случай, ведь в январе этого года впал в кому еще один мальчик, который тоже учился в этой городской школе.

Второй случай в школе: медики диагностировали клиническую смерть 14-летнего юноши в Запорожье

Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу (фото из открытых источников)

Школьный медик с помощью педагога оказали ему необходимую помощь, пока в школу приехала скорая. Об этом проинформировала в социальных сетях всех неравнодушных земляков чиновница областной ОГА Злата Некрасова

По ее словам, мальчик находится в реанимации под наблюдением врачей, но состояние его тяжелое, врачи обеспокоены, потому что это — уже второй, аналогичный случай. Рабочая группа специалистов города, в которую войдут врачи, будет исследовать проблему.

 Злата Некрасова вспомнила, что подобная трагедия имела место совсем недавно. В реанимацию привезли  старшеклассника — Тимофия. Он потерял сознание так же в школе, как раз перед уроком физкультуры. Мальчику оказали необходимую реанимационную помощь, но через несколько дней он скончался в медицинском учреждении.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Запорожье 17-летний парень пережил клиническую смерть на уроке. В одной из школ Запорожья произошло ЧП. 17-летний парень перенес клиническую смерть прямо на уроке физкультуры, после того, как потерял сознание. Медик эмоционально рассказал о профессиональной победе над смертью, которая произошла 27 января. На уроке физкультуры 17-летний школьник потерял сознание, и возможность дышать до приезда бригады скорой помощи. Детская бригада во главе с доктором Юрием Леонтьевым смогла спасти парня. В течение 40 минут его возвращали к жизни с помощью реанимации и дефибрилляции.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009763652339
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