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Главная Новости Общество происшествия Вспышка COVID-19 в детском лагере Одессы: количество инфицированных возросло
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Вспышка COVID-19 в детском лагере Одессы: количество инфицированных возросло

За последние сутки зафиксировали еще в семь случаев заражения COVID-19

сегодня, 04:35
Автор:

Ольга Чародий

Количество зараженных коронавирусом в одесском детском центре "Молодая гвардия" возросло до 67. Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, информирует Общественное.

Вспышка COVID-19 в детском лагере Одессы: количество инфицированных возросло

Вспышка COVID-19 - фото из открытых источников

По его словам, за последние сутки зафиксировали еще в семь случаев заражения COVID-19. Среди них шестеро детей и один вожатый. Сейчас они в медико-санитарной части детского лагеря под наблюдением врачей. Восемь детей госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 3. Однако медики пока отказались комментировать их состояние.

Гончаров отметил, что неизвестно, во сколько больных штамм коронавируса Delta, поскольку биоматериалы больных отправили в киевской лаборатории только 18 августа. Результаты станут известны через три-пять дней.

"Когда мы получим тесты на Delta, мы увидим реальные данные о циркуляции этого штамма на территории Украины. Сейчас он уже регистрируется по всей стране: где-то меньше, где-то больше. На этом акцентировать не стоит, потому что это более важная информация для нас, эпидемиологов, поскольку мы должны понимать скорость его распространения или инфекционности ", — добавил санврач.

Напомним, имеем ли в стране новую вспышку ковиду через мутировавший штамм "Дельта и когда ждать пик заболевания? На эти вопросы ответил во время своего выступления в эфире канала" Украина-24 " врач-иммунолог Андрей Волянский. Специалист отметил, что новое заболевание стремительно распространяется. С началом осени статистика болезни, как и количество неизбежных смертей резко увеличится. "Ежедневное увеличение количества и новых инфицированных, и новых летальных случаев уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта" — вариантом, это уже, к сожалению, факт ", — утверждает господин Волянский.

Медик высказал свою точку зрения на укрепление коллективного иммунитета, который поможет стране выстоять в борьбе с опасным заболеванием. Поэтому он считает, что нужно активно вакцинировать не всех желающих украинцев, а представителей так называемой группы риска. Это позволит уменьшить статистику смертности.




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Источник: https://suspilne.media/156841-spalah-covid-19-u-tabori-moloda-gvardia-v-odesi-kilkist-infikovanih-zrosla-do-67/
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