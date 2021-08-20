Вспышка COVID-19 в детском лагере Одессы: количество инфицированных возросло

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Ольга Чародий
Количество зараженных коронавирусом в одесском детском центре
"Молодая гвардия" возросло до 67. Об этом сообщил главный санитарный
врач Одесской области Виталий Гончаров, информирует Общественное.
Вспышка COVID-19 - фото из открытых источников
По его словам, за последние сутки зафиксировали еще в семь случаев заражения COVID-19. Среди них шестеро детей и один вожатый. Сейчас они в медико-санитарной части детского лагеря под наблюдением врачей. Восемь детей госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 3. Однако медики пока отказались комментировать их состояние.
Гончаров отметил, что неизвестно, во сколько больных штамм
коронавируса Delta, поскольку биоматериалы больных отправили в киевской
лаборатории только 18 августа. Результаты станут известны через три-пять дней.
Напомним, имеем ли в стране новую вспышку ковиду через мутировавший штамм "Дельта и когда ждать пик заболевания? На эти вопросы ответил во время своего выступления в эфире канала" Украина-24 " врач-иммунолог Андрей Волянский. Специалист отметил, что новое заболевание стремительно распространяется. С началом осени статистика болезни, как и количество неизбежных смертей резко увеличится. "Ежедневное увеличение количества и новых инфицированных, и новых летальных случаев уже происходит, и мы понимаем, что эта волна неизбежна. Мы еще можем что-то сделать, чтобы ее смягчить, но то, что она будет, то, что она связана с "Дельта" — вариантом, это уже, к сожалению, факт ", — утверждает господин Волянский.Медик высказал свою точку зрения на укрепление коллективного иммунитета, который поможет стране выстоять в борьбе с опасным заболеванием. Поэтому он считает, что нужно активно вакцинировать не всех желающих украинцев, а представителей так называемой группы риска. Это позволит уменьшить статистику смертности.
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